Olivier Chastel recadre Georges Pire et réduit ses mandats: "Cumuler de la sorte est éthiquement inacceptable"

Georges Pire (MR), André Gilles (PS) et Dominique Drion (cdH) représentent la Province de Liège dans le groupe Nethys-Publifin. La plupart de leurs – nombreux – mandats leur rapportent chaque année des dizaines de milliers d’euros, selon Le Soir.

Le libéral Georges Pire a quitté la vice-présidence du collège provincial liégeois en janvier 2015. Après avoir passé 28 ans sur les bancs de la députation provinciale et alors âgé de 66 ans, il partait « volontairement mais douloureusement » tout en touchant une indemnité de 5.200 euros net par mois pendant quatre ans. En 2015, ses revenus bruts liés aux activités provinciales passées et présentes (il est toujours conseiller) ainsi qu’aux mandats dérivés se sont au moins élevés à 310.000 euros. Sa fonction de vice-président de Nethys lui a ainsi rapporté 46.000 euros, son poste de conseiller, c’est-à-dire d’administrateur sans droit de vote, chez EDF Luminus a été rémunéré un peu plus de 30.000 euros et la vice-présidence de Publifin lui a valu 29.500 euros supplémentaires.

Le socialiste André Gilles a rejoint le collège provincial en 1994 et la préside depuis 2006. Objet lui aussi de vives critiques, il pourrait abandonner la présidence des conseils d’administration et exécutif de Publifin (41.000 euros par an). Mais il ne sera pas sans rien : il était aussi en 2015 administrateur de Luminus (48.000 euros), président de Nethys (74.800 euros) et d’Ogeo Fund (10.000 euros de jetons de présence), député provincial (88.000 euros), etc.

L’humaniste Dominique Drion, troisième relais entre Publifin et la Province de Liège, Dominique Drion est également avocat. Son bureau ayant la forme juridique d’une association de faits, il n’est pas tenu de publier ses comptes annuels. Mais Le Soir a pu compiler ses rémunérations liées à des mandats publics : 46.400 euros brut en 2015 pour la présidence de Publifin, 39.000 euros pour siéger au conseil d’administration de Luminus, 15.000 euros pour assumer la vice-présidence de Le Travailleur chez Lui (un organisme de prêts hypothécaires, filiale indirecte de Publifin), etc. Soit, pour ses seuls mandats et ses jetons de présence au conseil provincial, un peu plus de 150.000 euros brut.

Si les mandataires PS et CDH sont néanmoins tenus de reverser 10 % des émoluments qu’ils tirent de mandats publics aux caisses de leurs partis, aucun d’eux n’a souhaité commenter ces chiffres.