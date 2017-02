Tintigny: Alexis Louette, du football à l'haltérophilie

Le fils d’Anthony qui est receveur communal et président du CPAS de Tintigny, a débuté dans le football avec une formation dans les équipes de jeunes de Virton avant d’évoluer en équipe première à Habay-la-Vieille durant deux ans, puis à Rossignol et à Tintigny. C’est à Louvain-la-Neuve où il a suivi une licence en kiné qu’il a choisi un autre sport, très peu médiatisé : l’haltérophilie. Un changement de cap qu’il nous explique.

« J’en avais ras-le-bol du foot, cela ne me correspondait plus », glisse Alexis Louette.

Football et haltérophilie : c’est tout de même très différent ?

J’en avais ras-le-bol du foot, cela ne correspondait plus à ce que je recherchais dans le sport et à Louvain-la-Neuve, j’ai fait de la musculation et j’ai rencontré d’autres personnes dans les salles de sport avec d’autres mentalités que dans le milieu du football.

Mais pourquoi l’haltérophilie ?

Certains le pratiquaient en soulevant des barres dans les salles. J’ai essayé pour le plaisir et je me suis pris au jeu. Il n’y a pas de risques dans ce sport si on adopte les bonnes positions. Il y avait un entraîneur de la fédération à Auderghem qui m’a conseillé et corrigé pour éviter précisément les mauvaises positions. C’est un sport très complet qui allie force, souplesse, explosivité et coordination. Et très exigeant aussi : il faut de la rigueur et de la régularité !

Quels sont les mouvements à effectuer dans ce sport ?

Il y a deux mouvements en fait : l’arraché et l’épaulé-jeté. Pour l’arraché, il faut prendre la barre qui est au sol et la placer au-dessus de sa tête en un seul mouvement. Pour l’épaulé-jeté, la première phase consiste à amener la barre sur les épaules et la deuxième phase demande de la jeter, bras tendus, au-dessus de la tête. Chaque concurrent dispose de trois essais par mouvement et on comptabilise le total.

Un reportage à découvrir ce jeudi dans La Meuse Luxembourg et dans notre nouvelle édition digitale.