Hautes-Fagnes: des conditions aussi bonnes que dans les années 80 et 90

Même si la saison du ski n’est pas encore terminée dans les Cantons de l’Est, l’épaisse couche de neige restée 15 jours du 14 au 29 janvier 2017 a amené beaucoup de skieurs et amateurs de glisse dans les centres de sports d’hiver des Hautes Fagnes et de l’Eifel belge. Selon le bulletin d’enneigement sur le site www.eastbelgium.com, tous les centres de sports d’hiver étaient ouverts durant cette période. Les conditions étaient parfaites : une couche de neige allant jusqu’à 70 cm, des températures négatives et un soleil radieux. « Nous n’avions plus connu de telles conditions d’enneigement depuis les années 80-90 ! Notre centre de location de skis a été ouvert 24 jours d’affilée », a déclaré Jean-Marie Despontin, de la Maison du Parc Naturel à Botrange, à l’Agence du Tourisme de l’Est qui a mené son enquête. « C’est une saison tout à fait exceptionnelle ! Autant de neige, de mémoire, je pense que ça arrive à peine tous les 10 ans ! », a expliqué Ghislaine Claessen du centre de sports d’hiver de Mont Spinette.

Le nombre officiel de skieurs n’est pas encore déterminé, mais les stations de locations de matériel des Cantons de l’Est parlent de 60 à 70.000 paires de skis louées. L’affluence était surtout importante les week-ends, et en particulier les 21 et 22 janvier. En semaine, il y avait également du monde sur les pistes partout dans les Cantons de l’Est : en effet de nombreuses écoles de Flandre, de Wallonie et aussi de la région n’ont pu résister à une si belle occasion de louer des cars pour emmener leurs élèves en excursion « glisse ». « En semaine, il y avait tant d’écoliers annoncés que tous les skis étaient souvent loués. Les cars venaient le plus souvent de Flandre. Dommage que ça n’était pas toujours pareil le week-end », a déclaré Günther Schleck du centre de ski de Rocherath. En semaine, parfois chaque jour de la semaine, certaines stations de skis ont enregistré sur la journée jusqu’à 300 jeunes amateurs de glisse avec leurs professeurs.

Jusqu’à 70 cm de poudreuse

Le Club de ski alpin Ovifat partage également la satisfaction puisque l’unique piste de ski alpin des Cantons de l’Est a enregistré plus de 20.000 clients durant 19 jours skiables. À cela s’ajoutent environ 500 élèves venant de 10 écoles. « Des conditions parfaites avec 50-70 cm de poudreuse ainsi que des pistes parfaitement préparées », précise Gunther Elsen du Club de ski alpin Ovifat.

Même si la satisfaction des gérants de pistes de ski est unanime, il a une fois encore été constaté que la majorité des touristes venus le week-end pour skier se sont spontanément rendus sur les pistes des Hautes Fagnes, alors que les pistes des centres de sports d’hiver de l’Eifel bénéficiaient de conditions d’enneigement tout aussi bonnes. Le rush vers la neige est aussi vrai pour les marcheurs. Ils se sont aussi majoritairement dirigés vers les Hautes Fagnes et ont parfois, par inattention ou ignorance des règles de respect des traces prévues pour les skieurs, endommagé les pistes.