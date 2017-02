Voici la vidéo du geste héroïque du soldat amaytois sur la Batte à Liège: il a sauvé une dame victime d'un malaise cardiaque!

Dimanche sur la Batte, un soldat du 4e Bataillon de Génie d’Amay a sauvé la vie à une dame victime d’un malaise cardiaque. Aujourd’hui, la dame se porte mieux et le militaire sera mis à l’honneur au sein de son unité.

Dimanche matin, le bruit ambiant du traditionnel marché de la Batte a été rompu par celui de la sirène d’une ambulance.

Dans la foule compacte, une dame ne semblait visiblement pas dans son assiette. Au même moment, à quelques mètres de là, une patrouille mixte composée d’agents de la police de Liège et d’un militaire du 4e Bataillon Génie d’Amay circulait dans le cadre de la menace terroriste.

Une vidéo envoyée par Ahmet, un commerçant du marché :

« La dame était victime d’un malaise cardiaque », indique Thierry Walbrecq, chef de corps des géniaques amaytois, qui souhaite préserver l’anonymat de son soldat pour une question évidente de sécurité. « Notre militaire a immédiatement porté secours à la victime en lui prodiguant un massage cardiaque, dans l’attente de l’arrivée des services de secours. »

Une manœuvre apprise par ce militaire lors de son écolage. « C’est effectivement dans leur formation de base », poursuit le lieutenant-colonel. « Ce militaire a posé le bon geste technique au bon moment. Je l’ai félicité et il sera mis à l’honneur au sein de l’unité. Il s’agit d’un militaire qui a un bagage. Il est notamment déjà parti en opération. » De lui, on n’en apprendra pas plus.

Pour l’histoire, la dame a été transportée à l’hôpital dans un état jugé sérieux. Tout d’abord hospitalisée aux soins intensifs, elle a finalement pu en sortir et se porte mieux. Le militaire n’avait, hier après-midi, pas encore pu avoir de contact avec elle.