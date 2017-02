Yvoir: prise d'assaut du pont et de la passerelle d'Houx (Photos + vidéos)

Les troupes de 12 et 13 e de Ligne de Spa sont venues en province de Namur pour s’entraîner lors d’un exercice de grande ampleur. Après un atterrissage d’assaut sur le tarmac de Florennes, les 250 militaires ont progressé en terrain inconnu pour atteindre le pont d’Yvoir et la passerelle d’Houx.

Selon le scénario prévu, les militaires se trouvent à Eiba, une région d’Afrique disputée par la région Recuira qui se trouve au Nord et la région de Nusia au Sud. Tous les lieux et carrefours devaient être surveillés et ensuite sécurisés pour assurer la progression des hommes sans embûche. Mais cela n’aura pas empêché les soldats de devoir faire face à des tirs venus des forces d’opposition présentes.

Mardi, un ravitaillement par parachutage devait avoir lieu mais les conditions climatiques ont quelque peu bouleversé le programme. Pour des raisons de sécurité, les C-130 n’ont pas pu larguer les parachutes permettant à la troupe de se refournir en munition et en alimentation. Un changement de programme qui permet également aux militaires de trouver un plan B, comme cela pourrait être le cas en situation réelle.

C’est finalement par véhicule que les militaires ont été réapprovisionnées. Ils ont ensuite pris place dans les bivouacs installés pour se reposer un peu avant de reprendre la route dès 3h du matin ce mercredi.

