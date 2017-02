20 ans et 6 ans de prison pour les empoisonneuses de Trois-Ponts

Le verdict de la chambre criminelle du tribunal correctionnel est tombé ce jeudi matin dans le procès des deux femmes de Trois-Ponts accusées d’avoir empoisonné le mari de l’une d’elles. Elles étaient toutes les deux poursuivies pour assassinat, et elles étaient en aveux. Nancy Krings, reconnue coupable de l’assassinat de son mari, est condamnée à 20 ans de prison, le tribunal retenant le caractère machiavélique de son comportement. Quant à Fabienne Waegemans, reconnue comme complice et non comme coauteur, elle se voit condamnée à 6 ans de prison.

Le 11 mars 2015, un habitant de Trois-Ponts, Bruno Lieber, âgé de 54 ans, décédait apparemment de mort naturelle, car sa santé était déficiente depuis très longtemps. Mais l’attitude insouciante de son épouse Nancy Krings dès l’enterrement et ses bavardages ont mis la puce à l’oreille des enquêteurs judiciaires. Le corps a été exhumé, et l’on s’est aperçu que l’homme avait été empoisonné à la strychnine. Cinq mois plus tard, son épouse était arrêtée et passait aux aveux, ainsi qu’une voisine, Fabienne Waegemans, qui avait fourni le poison.

Lors du procès, Nancy Krings a évoqué un mari violent, jaloux, colérique, avec elle et avec les enfants. Si elle a agi ainsi, après déjà avoir tenté de l’empoisonner sans succès avec de la mort-aux-rats, c’est pour protéger ses enfants. Une thèse d’un mari violent qui n’est confortée par aucun témoignage, mais qui était cependant soutenue par la défense.

Fabienne Waegemans était accusée d’avoir fourni la strychnine à son amie en connaissance de cause, elle niait cependant avoir participé à l’assassinat proprement dit. Son avocat demandait son acquittement du chef d’être coauteur de l’assassinat, ce qu’il a obtenu.

Le ministère public avait réclamé 25 ans pour Nancy Krings et 10 ans pour Fabienne Waegemans. Elles sont donc condamnées à 20 ans pour Krings et 6 ans pour Waegemans.

Découvrez tous les détails du jugement dans notre nouvelle édition digitale de La Meuse Verviers