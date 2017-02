Madison s'est suicidée à cause des moqueries de ses camarades: un an après, sa maman se confie

Le 11 février 2016, nous vous apprenions le terrible décès de Madison, une Herstalienne de 14 ans. Lassée des moqueries de ses camarades et du harcèlement dont elle aurait été victime, la jeune fille avait décidé de mettre fin à ses jours. Près d’un an après les faits, sa maman Michèle nous explique son quotidien sans la présence de sa fille.

Souvenez-vous. C’était il y a pratiquement un an. Madison, une Liégeoise de 14 ans s’était donné la mort à son domicile. L’adolescente avait d’ailleurs laissé une lettre à ses proches où elle expliquait ne plus pouvoir supporter le harcèlement scolaire dont elle aurait été victime et ce, quotidiennement.

