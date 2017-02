Frédéric Daerden réagit enfin au scandale Publifin: "Le putsch de Moreau contre mon père a fait beaucoup de tort à beaucoup de personnes"

Frédéric Daerden, bourgmestre de Herstale et député fédéral, a enfin accepté de réagir par rapport au scandale Publifin et aux récentes actions de Stéphane Moreau. « Tout ça pour ça. C’est en effet une phrase qui vient à l’esprit de nombreuses personnes. Ça (le putsch de Stéphane Moreau contre Michel Daerden, NDLR) a fait beaucoup de tort à beaucoup de personnes: à mon père et à ses proches à l’époque, à Stéphane aujourd’hui. Et le ressenti est toujours grand chez de nombreux citoyens », explique Frédéric Daerden.

« Sans compter que le PS y a perdu sa majorité absolue suite à cela. Alors oui, je pense que tout ça, c’est un grand gâchis, c’est vraiment regrettable. Mais il ne faut pas mélanger les thèmes: ce qui s’est passé voici près de six ans et ce qui se passe aujourd’hui, ce sont quand même deux choses fondamentalement différentes. »

> Découvrez notre entretien complet avec Frédéric Daerden ainsi que notre dossier de deux pages sur le scandale Publifin dans notre nouvelle édition digitale de La Meuse Liège.