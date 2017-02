Coupe de Belgique: Eupen a tout tenté mais Zulte Waregem se montre plus efficace et se qualifie pour la finale (0-2)

Pour forcer l’exploit, Eupen, avec Jean-Luc Dompé directement titulaire a directement lancé une première alerte via Mamadou Sylla (4e). Alors que Zulte Waregem ne s’est pas souvent présenté dans la zone de Babacar Niasse, les Pandas ont donné l’impression de se cacher. Ils ont hérité de la plus grosse occasion que Sylla a manquée alors que Jean-Thierry Lazare l’avait servi seul devant le but vide (29e). Après 45 minutes, c’était toujours 0-0.

Si en première période, Zulte Waregem ne s’est montré dangereux que sur les phases arrêtées, il n’a pas suivi la même tactique après le repos. Christophe Lepoint (60e) et Kingsley Madu (63e) ont mis la pression sur le longiligne gardien adverse. Eupen est aussi passé plusieurs fois près du but par Luis Garcia (53e) et Ibrahim Diallo (67e).

Malheureusement pour les supporters locaux, Hamalainen mettait fin aux espoirs des Pandas à la 77e minute en marquant des 20 mètres, trompant Niasse, surpris par un tir d’une telle puissance (0-1).

Marrone s’occupait de sceller le score à 0-2 à la 89e minute via une superbe tête, après un corner (0-2). Les hommes de Francky Dury se qualifient donc pour la finale de la Coupe de Belgique, une compétition qu’ils espèrent remporter comme en 2006. La finale se jouera au Stade Roi Baudouin contre Ostende, le 18 mars prochain.

L’AS Eupen, pour sa part, peut avoir des regrets vu les occasions obtenues durant près de 180 minutes face aux Flandriens…