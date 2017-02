«Ryan Hair»: la coupe low cost débarque à Ethe

Il n’est pas rare quand on sort de chez le coiffeur de se sentir plus légère. Moins de cheveux certes, mais surtout un portefeuille qui s’est allégé rapidement. La plupart des coiffeurs demandent au minimum 40 euros pour une coupe dames. Au bas mot. Et à ce prix, ni soin, ni mèches. Des montants impayables pour de plus en plus de citoyens luxembourgeois. Consciente de la problématique, Marianne Leroy vient d’ouvrir un nouveau concept de salon à Ethe : la coiffure low cost. Baptisé avec humour Ma Ryan Hair (pour Marianne, mais l’allusion à la compagnie d’aviation est évidente et voulue), le salon affiche des tarifs inédits : 18 euros la coupe dame, 10 euros pour les hommes, et 8 euros pour les enfants.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans la Meuse Luxembourg de ce jeudi ou dans nos éditions numériques