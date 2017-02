Florenville: Alice, 4 ans, souffre d'une maladie neurodégénérative rare (Vidéo)

Alice souffre du syndrome de Rett, une maladie neurodégénérative rare et incurable, qui provoque plusieurs handicaps. Elle touche une petite fille sur 10 000. La petite Alice au sourire d’ange ne marche pas et ne parlera jamais à l’exception de deux mots: « papa » et « maman ».

Ce mardi matin, Alice a droit à sa séance de kinésithérapie accompagnée de sa maman. Il est 10h30 et comme trois autres jours de la semaine, cette petite fille va travailler pendant 45 minutes son équilibre et sa mobilité articulaire.

Sa maman, Stéphanie, explique qu’à l’âge d’un an, « Alice s’est renfermée dans un monde qui n’était plus le nôtre et n’évoluait plus comme un autre enfant. Elle commençait à avoir des mouvements répétitifs stéréotypés ». Après des tests génétiques, le diagnostic est tombé : syndrome de Rett, une maladie dégénérative très rare. Mais les parents n’ont pas baissé les bras. « On a décidé de se battre. Au début, c’était très difficile. Mais voilà, on s’est relevé, et on se bat au quotidien pour notre fille. On a mis des choses en place comme des thérapies. »

