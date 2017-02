Il dépasse une voiture et se crashe contre un muret à Stavelot

Vm

Un accident de la route s’est produit ce mercredi sur la RN68 sur la commune de Stavelot, sur la route de Trois-Ponts entre le Domaine Long Pré et le pont du Petit Spay. Le conducteur d’un véhicule qui effectuait un dépassement a perdu le contrôle de sa voiture et a terminé sa course contre un muret. Il a dû être désincarcéré et a été emmené à l’hôpital par l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne. Ses jours ne sont pas en danger.