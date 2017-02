Aubange: Véronique Biordi, la bourgmestre, se défend de diffamation devant le tribunal

Début 2016, André-Marie Morisini et Luciana Crucitti, échevins évincés de la majorité suite à une motion de méfiance, avaient déposé plainte en diffamation à l’encontre de Véronique Biordi, la bourgmestre. Les élus aubangeois reprochaient à la bourgmestre de l’avoir accusé à tort et d’avoir porté atteinte à leur honneur lors du conseil communal de novembre 2015. Conseil durant lequel la motion de méfiance, évinçant cinq échevins du Collège, avait été votée. Durant la séance publique très tendue, la bourgmestre avait justifié sa décision en mentionnant des dossiers (voir ci-dessous). Durant sa plaidoirie, Me Kiel, l’avocate des échevins, a fait allusion à ces accusations. « Nous ne sommes pas ici pour l’aspect politique mais bien pour réclamer un dommage en vertu de l’application de la loi », a-t-elle plaidé. « Il faut savoir fixer le curseur entre la liberté d’expression et le droit à l’honneur et la réputation. »

Du côté de la défense, Me François Jongen a demandé au tribunal de dire la plainte recevable mais non fondée. « La liberté d’expression est essentielle ! Surtout en politique. La presse, les citoyens, les élus doivent pouvoir critiquer les hommes politiques. Les cas de jurisprudence sont nombreux sur la question. Dans le cas présent, deux élus n’acceptent pas d’avoir été critiqué et s’en prennent, sous le couvert de la liberté d’expression, à la bourgmestre. »

