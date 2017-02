5 ans requis contre une Disonaise pour incendie volontaire

Le 19 novembre dernier, vers 18 heures, les pompiers sont appelés pour un incendie dans un immeuble de la rue de Verviers à Dison. D’importants dégagements de fumée s’échappent de la cave. Les cinq occupants de l’immeuble, dont un enfant de 12 ans, sont évacués heureusement sans dommage. Mais les dégâts sont importants.

Immédiatement, la compagne d’un occupant de l’immeuble, Pascale Bastin, est soupçonnée et arrêtée. Elle avait en effet plusieurs fois menacé son compagnon de mettre le feu à son habitation lors de disputes fréquentes et violentes dans le couple. Et ce jour-là, l’homme venait de lui signifier une rupture.

Devant le tribunal, la prévenue invoque un geste incontrôlé de colère, dû à l’alcool dont elle abuse régulièrement. C’est en effet une problématique inquiétante dans la famille, puisque son frère avait commis son geste fatal dans un état d’ébriété avancé. Et c’est justement la mort de son père qui a provoqué, selon elle, une rechute dans l’alcool après une cure de désintoxication subie en 2014.

Pour le ministère public, ce sont des faits gravissimes, qui auraient pu avoir des conséquences fatales pour les occupants de l’immeuble, vu les importants dégagements de fumée. Il réclame 5 ans de prison, dont 4 ferme et un avec sursis probatoire de manière à pouvoir soigner son problème d’alcoolisme. La défense de son côté souhaite que cette thérapie puisse commencer le plus rapidement possible grâce à un sursis plus large.

Jugement dans trois semaines.

