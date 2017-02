Esneux: l'administration paralysée par un virus informatique

L’administration communale d’Esneux est privée ce mercredi de son système informatique. En cause, un virus qui s’est propagé rapidement à travers tout le réseau. « Un employé a ouvert un mail en provenance, soi-disant, de bpost, explique la bourgmestre, Laura Iker. Ce mail annonçait qu’un colis n’avait pu être délivré et l’invitait alors à cliquer sur un lien pour trouver une solution. »

Un mail frauduleux, comme l’administration communale l’a appris à ses dépens. « Le virus a crypté toutes nos données. Nous n’avons plus accès à rien. Nous avons donc fait appel à des spécialistes pour nettoyer tout ça. »

Le virus qui frappé Esneux est de type « ransomware ». Les pirates, après avoir bloqué tout le système informatique via un mail apparemment innocent, réclament une rançon pour résoudre le problème. « Mais en y regardant de plus près, on voit que l’adresse de l’expéditeur ne correspondait à celle de bpost, termine Laura Iker. Ici, c’était une adresse.it. »

En attendant, une partie des services de l’administration sont donc hors-service. Tous ceux nécessitant une intervention informatique en tout cas.

Prudence donc si vous aussi vous recevez un mail de ce type.