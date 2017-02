Awans: Pascal Radoux remplace Louis Vanhoef comme échevin

C'est sous les éloges unanimes du Conseil communal d'Awans que l'échevin de l'Enseignement et 4e échevin du Collège, Louis Vanhoef, a passé le flambeau ce mardi soir à son cadet Pascal Radoux. Un accord de longue date, qui intervient à mi-parcours de la fin de la législature communale (2018).

(Louis Vanhoef a passé le flambeau)

Un élu qui « brille par sa simplicité, sa sympathie et sa bonhommie », a souligné le bourgmestre Pierre-Henri Lucas (MR), « dont il fait preuve à longueur de collèges, ainsi que preuve de cohérence, et il a toujours mis en avant l'unité du Collège. Je remercie la qualité de son travail, il a mené à bien les projets pédagogiques et s'est battu pour leur donner corps et vie. Le personnel enseignant le remercie aussi. Je suis content, mais aussi triste car on a partagé de bons moments. Je compte sur Pascal Radoux pour être présent et actif jusqu'à la fin de la législature. »

Le groupe MR, par la voix de sa cheffe de groupe Madame Noël, a aussi « félicité le travail accompli » par l'échevin socialiste. L'échevine Catherine Streel (MR), amie de longue de l'échevin sortant, a salué sa démission avec beaucoup d'émotion : « Tu vas nous manquer ».

L'Entente communale (EC - opposition) a préféré s'abstenir lors des votes sur la démission de Louis Vanhoef et sur l'avenant au Pacte de majorité marquant le changement avec Pascal Radoux. Jean-Marie Lefèvre (Ecolo – opposition) a marqué plus clairement son désaccord : « Je vote contre car il fait du bon boulot, il s'est investi et ça se voyait dans les écoles. Il aurait pu continuer. » Le conseiller Ecolo a symboliquement quitté la table lors de la prestation de serment du nouvel échevin.

Le conseiller Capelle (PS) a pris la parole pour rappeler « qu'il y avait accord au sein de la famille », qu'il « fallait rajeunir le Collège », et que c'était d'autant plus « important dans les circonstances actuelles ».

Les conseillers PS Sabine Demet et André Vrancken n'étaient pas présents et excusés.

C'est Maurice Baldewyns, échevin sous le précédent Collège, qui remplacera Pascal Radoux comme chef de groupe PS.