L'interview étonnante de Sandra Chandelle, la veuve de Michel Daerden, au sujet de Stéphane Moreau: "Je revis le putsch contre Papa"

« Choisir c'est mourir un peu... L'essentiel étant de mourir en bonne santé, bien dans sa tête et le plus tard possible ! Contente de savoir que notre bourgmestre va mieux. Sa décision est empreinte de sagesse, même si la passion et la raison ont dû s'opposer durement. Bon vent Monsieur le Bourgmestre ! Même si je sais que certains vous attendent au tournant, il suffira de presque rien pour que je vous dise quand même « A demain ! » »

C’est d’ailleurs sur le site internet de « La Meuse » que l’Ansoise a appris la nouvelle. Une information qui ne l’a guère étonnée, elle qui a souvent pris des nouvelles du désormais ex-mayeur ansois ces derniers jours.

Retrouvez notre interview exclusive sur notre nouvelle plateforme digitale.

> Notre dossier Publin