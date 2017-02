Cyclisme: Rémy Mertz (Arlon) a convaincu pour sa première sortie sous le maillot Lotto-Soudal

Jeudi dernier, l’Arlonais Rémy Mertz a vécu un moment inoubliable dans la carrière d’un cycliste. Engagé au Challenge Majorque, le coureur de 21 ans a donné ses premiers coups de pédale en tant que coureur professionnel sous les couleurs de Lotto-Soudal. Des débuts prometteurs pour lui et sa nouvelle formation.

26 janvier 2017. Le Jour-J pour Rémy Mertz (21 ans). Quatre mois après l’officialisation de son transfert vers la formation Lotto-Soudal, le Luxembourgeois s’apprête à aligner ses premiers coups de pédale en compétition paré de son nouveau statut de coureur professionnel.

Rendez-vous est pris au Challenge de Majorque (26 au 29/1), qui ouvre traditionnellement la saison cycliste en Europe. « Un peu de stress au moment de m’élancer mais les consignes à mon égard étaient claires » , entame le Sudiste. « Il fallait veiller à ce que les équipes Sky et Movistar – deux formations World Tour – ne soient pas représentées à l’avant et contrôler l’échappée. Ce jour-là, j’ai enchaîné quelque cent bornes en tête de course en maintenant les quatre fuyards à deux minutes trente. »

Le papier en intégralité ce mercredi dans votre Meuse Luxembourg et dans l’édition digitale.