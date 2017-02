Flamisoul (Bertogne) : rien ne bouge pour les chevaux, laissés à l'abandon... (photos et vidéos)

Rédaction en ligne

La situation continue d’interpeller à Flamisoul, petit village de la commune de Bertogne. Où un éleveur de chevaux laisserait dépérir ses bêtes. La situation n’est pas neuve. Mais de nouvelles photos sont parvenues à notre rédaction. On y voit un cheval mort dans une étable, et d’autres équidés avec la peau sur les os et mal soignés. Tant la Commune que le Bien-Être animal sont au courant de la situation. Mais les choses bougent (trop) lentement.