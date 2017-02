Athlétisme: reportage à Reims, où le Verviétois Tarik Moukrime veut prendre un nouveau départ (+vidéo)

Depuis le 1 er octobre, c’est à Reims que Tarik Moukrime a ouvert une nouvelle page de son histoire, après avoir pris congé de son ancien coach Henri Salavarda (avec qui il a réalisé du très bon boulot) et du RFC Liège. Et visiblement, l’athlète verviétois de 24 ans se sent parfaitement bien dans son nouvel environnement. « Après les deux années difficiles que je venais de passer (NDLR : suite au cancer qui lui avait été diagnostiqué fin 2014), j’avais besoin d’un renouveau. J’ai alors décidé de changer de coach, de chercher quelque chose de tout nouveau. »

Et c’est désormais avec Farouk Madaci, à Reims, qu’il s’entraîne. « Je l’avais déjà rencontré plusieurs fois en stage à Font-Romeu et le feeling est directement bien passé. »

Sur place, on a senti le Verviétois épanoui dans son nouvel environnement. Il faut dire que les infrastructures dont il dispose, notamment au CREPS (Centre de Ressources, d’ Expertise et de Performance Sportives), le mettent dans de très bonnes conditions. « Au niveau des infrastructures, c’est juste fantastique. C’est totalement différent de ce que j’ai pu avoir à Verviers ou Liège. Il y a vraiment tout ce qu’il faut à Reims et c’est le top pour que je puisse m’épanouir sur le plan sportif. »

