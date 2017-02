Foot (exclusif): Izzet Akgül quitte Couvin-Mariembourg

Miné par les blessures, l’attaquant de Couvin-Mariembourg Izzet Akgül a choisi de mettre un terme à sa saison et très certainement à sa carrière.

Izzet Akgül ne fait plus partie de l’équipe couvinoise.

Sa dernière blessure à la hanche semble fatidique, puisque Izzet Akgül ne portera plus le maillot fagnard cette saison. Sa décision a été prise vendredi dernier à la suite de l’entraînement, le jour avant la réception du RFC Liège en championnat.« J’ai été miné par les petits bobos ces dernières semaines, je préfère arrêter », commente-t-il. « J’ai 35 ans et jouer depuis des années abîme entre guillemets le corps. Ma petite fille va naître dans un mois, j’ai envie de consacrer du temps à ma famille. »

La carrière du Turc se termine donc sur une mauvaise note. « J’étais motivé pour cette saison. En plus, je retrouvais des copains. C’est une déception. Il y a d’abord eu le retard administratif, puis les blessures qui m’ont empêché de m’exprimer. Mais voilà, la vie continue pour tout le monde. On n’a plus 20 ans. Le foot est terminé pour moi, même à un niveau inférieur. »

Retrouvez l’article complet dans notre édition papier de ce mercredi.