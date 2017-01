En gare d'Arlon et de Virton : le PTB dénonce l'augmentation du prix du billet de train et les retards de la SNCB

Le PTB entend marquer le coup : l’action ne s’est d’ailleurs pas déroulée uniquement à Arlon et Virton, mais aussi ailleurs en Wallonie. « Au 1 er février, les tarifs augmenteront une nouvelle fois d’environ 3 % en moyenne », indique le PTB dans un communiqué.

Pour Marco van Hees, député fédéral PTB, «c’est inacceptable d’augmenter les tarifs de la sorte alors que la qualité du service laisse de plus en plus à désirer : trains en retard et trop souvent en panne, RER qui se fait attendre, trajets plus longs, etc. Soyons de bon compte : si la direction de la SNCB procède de la sorte, c’est surtout grâce au contrat de gestion conclu avec le gouvernement. Et lorsque le gouvernement décide de couper 3 milliards d’euros dans le budget du rail belge sur la période 2015-2020, il ne laisse pas le choix : la SNCB comble une partie de ce manque à gagner en venant chercher l’argent dans la poche des travailleurs via une augmentation des tarifs ».

suite de cet article et réaction de la SNCB sur notre édition digitale et dans La Meuse Luxembourg de mercredi