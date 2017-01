Football: la France sous le charme de Thomas Meunier (+vidéos)

L’arrivée de Thomas Meunier à Paris en juillet avait étonné nos voisins français. Mais qui est ce jeune défenseur belge totalement inconnu ? Il faut dire qu’à côté des transferts de Ben Arfa ou encore de Krychowiak, celui du natif de Sainte-Ode semblait quelque peu étrange. De quoi déstabiliser le Diable rouge ? Ce serait mal le connaître. Il a profité du départ de Serge Aurier à la CAN pour s’installer tranquillement au poste de back droit. Et ce dimanche, le Bastognard a tout simplement été stratosphérique dans le choc de la 22e journée face à Monaco. Si les Parisiens ont concédé le point du partage, la prestation de Thomas a été remarquable… et remarquée par la presse parisienne. Le prince du Parc, c’était lui ce week-end.

No goal but interesting performance by @thomMills in the Topper! #PSGASM live on Eleven Sports 2 #Ligue1 pic.twitter.com/NsZdvR4w9x — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 29 janvier 2017

