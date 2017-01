Max Dienst de Hotton participe à Top Chef: «Je préfère courir les filles que les étoiles!»

Pourquoi ? Je préfère courir les filles que les étoiles ! (Sourire) Ce n’est pas en but en soi. C’est très gratifiant mais ça ne change pas ma manière de travailler ! Depuis ses débuts, mon père avait un BIB gourmand pour son restaurant Les pieds dans le plat. Je débarque et boum, on lui retire le BIB, j’ai cru devenir fou. J’ai appelé les types du guide pour les engueuler. Et en fait, on nous avait retiré le BIB pour nous donner une étoile ! On s’est donné une période de deux ans à l’essai, tous les deux, et ça fait quatre ans que j’y suis !