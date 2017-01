Messancy : les parents de Jonathan Hayen, reconnu coupable du meurtre de Célia Amand, ne seront pas poursuivis

Suite au procès d’assises de Jonathan Hayen et sa compagne Paola Brombin, condamnés à 30 et 29 ans de réclusion pour le meurtre de la petite Célia Amand, le Parquet avait ouvert une information judiciaire à l’encontre des parents de Jonathan Hayen. Ceux-ci étaient en effet suspectés de ne pas être venus en aide à la fillette, qu’ils avaient encore vue la veille de son décès. Finalement, le dossier est classé sans suite.

«L’affaire Célia Amand », du nom de cette petite fille de 20 mois décédée sous les coups de sa maman et de son beau-père à Messancy en 2013, vient de trouver son épilogue. Suite au procès d’assises (juin 2016) au terme duquel Jonathan Hayen, le beau-père de Célia, et sa compagne Paola Brombin, la maman de la fillette, ont écopé respectivement de 30 et 29 ans, une question restait en effet en suspens : les grands-parents de la petite Célia (les parents de Jonathan Hayen) étaient-ils au courant de ce qui se passait entre les murs du 4, Rue Grande à Messancy? La question était légitime...

