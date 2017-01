Nassogne: Pascale, enceinte de six mois, a failli perdre son bébé suite à un accident avec un chauffeur qui avait bu

Rédaction en ligne

Ce week-end, Pascale, une jeune femme enceinte de six mois, a été victime d’un choc frontal à On (Marche). Dans un tournant, la voiture d’en face a dévié de sa bande et a percuté sa voiture. Sous l’influence de l’alcool, la conductrice en tort a fait preuve de distraction. Suite au choc, le bébé a perdu un tiers de son sang dans le ventre de sa maman, hospitalisée d’urgence. D’abord en danger, le bébé est sain et sauf.