Exclusif: l'ex-échevin Didier Want est sorti de prison

En décembre dernier, Didier Want, un ex-échevin d’Assesse, avait été placé sous mandat d’arrêt. On lui reproche de ne pas avoir respecté les conditions de justice disant qu’il ne pouvait plus approcher deux de ses ex-compagnes ! Didier Want est passé de nouveau devant la chambre du conseil. Elle a décidé de le libérer sous conditions. Il a donc quitté la prison lundi après midi.

Après être resté un mois en prison, Didier Want a été libéré, sous conditions, par la chambre du conseil de Namur vendredi. Comme le Parquet n’a pas fait appel, il a concrètement quitté sa cellule ce lundi. Cette décision n’enchante pas ses deux dernières compagnes qui racontent avoir subi des faits de harcèlement de la part de l’ex échevin Ecolo. Elles espèrent cette fois-ci qu’il ne va plus les approcher !

Depuis décembre dernier, elles pouvaient un peu souffler. En effet, il y a un mois et demi, l’ex échevin Ecolo d’Assesse avait été arrêté car il n’avait pas respecté une décision de justice du mois d’octobre 2016. Normalement, il ne pouvait plus entrer en contact avec ses deux dernières compagnes. Et pourtant, la police a relevé un dernier mail « insistant » datant du 11 décembre 2016 envoyé à sa première ex. Mais la justice lui reproche surtout, suite, à plusieurs plaintes, son attitude à l’égard de la deuxième de ses ex : dégradations de véhicules, mails incessants… Avec elle, il est allé plus loin. Il l’aurait même menacée de mort en lui disant : « Je vais te tuer »

