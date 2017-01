Etienne Barras, de Paliseul, est l'un des derniers artisans-imprimeurs de la province: «Je suis un dinosaure de l'imprimerie!» (+ vidéo)

Dix milliards, trois cents millions, dix-neuf mille et une copies, tel est le nombre de copies qu’a déjà, au minimum, imprimé Etienne Barras tout au long de sa vie. Chaque jour et depuis 35 ans déjà, à Paliseul, cet artisan imprimeur pas comme les autres, fait cracher cartes de visite, petites revues, affiches et beaucoup d’autres supports papier sur ses vieilles presses.

Avec des imprimantes de plus de 5 tonnes, dont certaines ont plus de 60 ans d’âge, Etienne Barras fait jaillir l’encre de ses mastodontes en actionnant leurs leviers, et en faisant tourner leurs manivelles à la manière d’un pilote de formule 1. Etienne avoue même qu’il les connaît « presque aussi bien que sa femme ».

Pour en arriver là, Etienne a fait quatre années d’étude à Liège. Il a suivi les traces de son père. « Mon papa a fondé l’imprimerie ici en 1953 et j’ai repris le flambeau. J’y ai apporté du sang neuf avec l’impression offset (impression avec des rouleaux basés sur la répulsion de deux produits antagonistes : l’eau et la graisse, NDLR), car papa n’était que typographe. Mais on a toujours travaillé main dans la main. »

Etienne se considère comme un « dinosaure », un des derniers « vrais imprimeurs » de la région. Depuis la disparition de la chambre des imprimeurs de la province de Luxembourg, l’homme estime qu’il n’y a plus qu’une petite dizaine d’imprimeurs dans la région « alors qu’ils étaient encore une cinquantaine il y a une trentaine d’années. »

