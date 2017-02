Dinant: des milliers de spectateurs pour le Nouvel an chinois (Vidéo)

Ce dimanche, Dinant organisait sa toute première parade à l’occasion du Nouvel an chinois, en présence de l’ambassadeur de Chine, Qu Xing.

L’événement était organisé afin de favoriser les liens touristiques, économiques et d’amitié entre Dinant et la Chine. L’occasion également d’inaugurer un «Saxophone» aux couleurs de la Chine s’inscrivant dans le cadre de l’exposition «Art on Sax» ainsi que de remettre un «Coq Wallon» à l’ambassadeur par le ministre wallon du tourisme, René Collin.

«C’est un honneur pour nous les Dinantais, mais aussi pour les Belges que votre pays s’intéresse au nôtre, à notre culture», a déclaré dans son discours le bourgmestre de Dinant, Richard Fournaux. Débutée à 14h, la parade se composait d’une dizaine de groupes folkloriques chinois représentant près de 200 personnes venues de Belgique et de Chine.

À l’occasion du Nouvel an Chinois, l’exposition «Art on Sax» a accueilli en son sein et pour la première fois, un saxophone d’un pays non-européen, à savoir de la République populaire de Chine, inauguré sur le pont de Dinant dimanche en présence de l’ambassadeur. Ce dernier s’est également vu remettre un «Coq Wallon» par le ministre wallon du Tourisme René Collin. La statue d’environ deux mètres de hauteur fait figure à la fois de symbole entre la Wallonie et l’année du «Coq de feu», mais s’inscrit également dans le prolongement du 45e anniversaire des relations diplomatiques entre la Belgique et la Chine. «Aujourd’hui le lien qui unit nos deux pays est donc matérialisé par ce magnifique et fier coq hardi que j’ai personnalisé en alliant l’écriture sigillaire chinoise et les notes de musique», a déclaré l’artiste peintre Zhang Wenhai. La statue sera placée dans le bureau de l’ambassade chinoise à Bruxelles.

La parade, qui était une première, a rassemblé un public nombreux, «nul doute que les premiers pas posés dans notre collaboration par votre visite voici quelques mois et par ce grand Nouvel an chinois fêté avec faste à Dinant par son magnifique défilé, contribueront à concrétiser des projets bénéfiques pour nos concitoyens respectifs», a souligné le bourgmestre en s’adressant à l’ambassadeur.

Photos de Vincent Lorent