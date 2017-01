Un tweet pour le moins incisif de Junior Edmilson après l'exclusion sévère de Mladenovic

C’est sur Twitter que Junior Edmilson a émis son opinion au sujet de la décision de Bart Vertenten qui a exclu Mladenovic pour un coup de coude sur Chipciu.

Une décision que vous êtes nombreux à trouver exagérée.

Voici le tweet de Junior Edmilson :

Warning: file_get_contents(https://api.twitter.com/1/statuses/oembed.json?id=825752831734984704&maxwidth=470&hide_media=0&hide_thread=0&omit_script=0&lang=fr): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /websrc/custom/sudpresse/sites/all/modules/custom/rossel/media_twitter/media_twitter.module on line 92 Call Stack: 0.0001 655800 1. {main}() /websrc/www.sudpresse.be/index.php:0 0.0868 10051280 2. menu_execute_active_handler() /websrc/www.sudpresse.be/index.php:19 0.0884 10070592 3. call_user_func_array:{/websrc/www.sudpresse.be/includes/menu.inc:350}() /websrc/www.sudpresse.be/includes/menu.inc:350 0.0884 10071096 4. page_manager_term_view() /websrc/www.sudpresse.be/includes/menu.inc:350 0.0959 10321160 5. ctools_context_handler_render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/ctools/page_manager/plugins/tasks/term_view.inc:125 0.1353 15044376 6. panels_panel_context_render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/ctools/includes/context-task-handler.inc:45 0.1543 15992008 7. panels_render_display() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/plugins/task_handlers/panel_context.inc:290 0.1545 15992816 8. panels_display->render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/panels.module:1023 0.1553 15993408 9. panels_renderer_standard->render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/panels.module:698 0.2050 25288752 10. panels_renderer_standard->render_layout() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php:346 0.2253 25661624 11. panels_renderer_standard->render_panes() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php:375 11.7778 80292888 12. panels_renderer_standard->render_pane() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php:461 11.7778 80292888 13. panels_renderer_standard->render_pane_content() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php:480 11.7778 80293360 14. ctools_content_render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php:542 11.7781 80294944 15. views_content_views_panes_content_type_render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/ctools/includes/content.inc:290 11.7828 80332456 16. view->preview() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/ctools/views_content/plugins/content_types/views_panes.inc:303 11.7875 80398152 17. views_plugin_display->preview() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/includes/view.inc:1019 11.7875 80398232 18. view->render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/plugins/views_plugin_display.inc:2446 11.7988 80454792 19. views_plugin_display->render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/includes/view.inc:924 11.7989 80457104 20. theme() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/plugins/views_plugin_display.inc:2362 11.7990 80461464 21. call_user_func_array:{/websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:710}() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:710 11.7990 80462080 22. template_preprocess_views_view() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:710 11.7990 80462080 23. views_plugin_style->render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/theme/theme.inc:45 11.7991 80464360 24. views_plugin_row->render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/plugins/views_plugin_style.inc:238 11.7992 80466848 25. theme() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/plugins/views_plugin_row.inc:134 11.7993 80473072 26. call_user_func_array:{/websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:710}() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:710 11.7993 80473704 27. template_preprocess_views_view_row_node() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:710 11.7994 80484680 28. node_view() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/modules/node.views.inc:858 11.9582 82083904 29. theme() /websrc/www.sudpresse.be/modules/node/node.module:1045 12.0950 83301176 30. theme_render_template() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:738 12.0952 83450920 31. include('/websrc/custom/sudpresse/sites/all/themes/custom_sp/templates/node-view-SPBuzz.tpl.php') /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:1079 12.0953 83451640 32. custom_sp_get_general_templating_data_from_package() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/themes/custom_sp/templates/node-view-SPBuzz.tpl.php:22 12.0954 83453256 33. _custom_sudpresse_get_strapline() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/themes/custom_sp/template.php:3827 12.0954 83453392 34. node_build_content() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/themes/custom_sp/template.php:1449 12.0960 83457312 35. node_invoke_nodeapi() /websrc/www.sudpresse.be/modules/node/node.module:1106 12.0962 83462728 36. content_nodeapi() /websrc/www.sudpresse.be/modules/node/node.module:685 12.0962 83462880 37. content_view() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/cck/content.module:422 12.0962 83463032 38. _content_field_invoke() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/cck/content.module:332 12.0975 83473120 39. text_field() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/cck/content.module:1253 12.0975 83473280 40. check_markup() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/cck/modules/text/text.module:170 12.1003 83484688 41. module_invoke() /websrc/www.sudpresse.be/modules/filter/filter.module:455 12.1003 83489960 42. call_user_func_array:{/websrc/www.sudpresse.be/includes/module.inc:476}() /websrc/www.sudpresse.be/includes/module.inc:476 12.1003 83491016 43. cciinlineobjects_filter() /websrc/www.sudpresse.be/includes/module.inc:476 12.1004 83491016 44. cciinlineobjects_filter_inline_objects_process() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/custom/cci/cciinlineobjects/cciinlineobjects.module:134 12.1005 83491672 45. cciinlineobjects_inline_objects_tags() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/custom/cci/cciinlineobjects/cciinlineobjects.module:255 12.1016 83511856 46. _cciinlineobjects_inline_objects_process_text() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/custom/cci/cciinlineobjects/includes/cciinlineobjects.filters.inc:92 12.1016 83512088 47. theme() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/custom/cci/cciinlineobjects/includes/cciinlineobjects.filters.inc:118 12.1018 83522960 48. theme_render_template() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:738 12.1019 83570488 49. include('/websrc/custom/sudpresse/sites/all/themes/custom_sp/templates/filter-inline-objects.tpl.php') /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:1079 12.1019 83570784 50. custom_sp_preprocess_filter_render_link() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/themes/custom_sp/templates/filter-inline-objects.tpl.php:23 12.1205 83891016 51. _emfield_field_submit_id() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/themes/custom_sp/template.php:3952 12.1315 84171832 52. emfield_include_invoke() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/emfield/emfield.module:230 12.1319 84174104 53. call_user_func_array:{/websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/emfield/emfield.module:649}() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/emfield/emfield.module:649 12.1319 84174728 54. emother_twitter_data() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/emfield/emfield.module:649 12.1320 84177128 55. _media_twitter_request() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/modules/custom/rossel/media_twitter/includes/providers/emother/twitter.inc:61 12.1320 84177128 56. _media_twitter_cached_request() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/modules/custom/rossel/media_twitter/media_twitter.module:64 12.1324 84181656 57. file_get_contents() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/modules/custom/rossel/media_twitter/media_twitter.module:92 Warning: file_get_contents(https://api.twitter.com/1/statuses/oembed.json?id=825752831734984704&maxwidth=470&hide_media=0&hide_thread=0&omit_script=0&lang=fr): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /websrc/custom/sudpresse/sites/all/modules/custom/rossel/media_twitter/media_twitter.module on line 92 Call Stack: 0.0001 655800 1. {main}() /websrc/www.sudpresse.be/index.php:0 0.0868 10051280 2. menu_execute_active_handler() /websrc/www.sudpresse.be/index.php:19 0.0884 10070592 3. call_user_func_array:{/websrc/www.sudpresse.be/includes/menu.inc:350}() /websrc/www.sudpresse.be/includes/menu.inc:350 0.0884 10071096 4. page_manager_term_view() /websrc/www.sudpresse.be/includes/menu.inc:350 0.0959 10321160 5. ctools_context_handler_render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/ctools/page_manager/plugins/tasks/term_view.inc:125 0.1353 15044376 6. panels_panel_context_render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/ctools/includes/context-task-handler.inc:45 0.1543 15992008 7. panels_render_display() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/plugins/task_handlers/panel_context.inc:290 0.1545 15992816 8. panels_display->render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/panels.module:1023 0.1553 15993408 9. panels_renderer_standard->render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/panels.module:698 0.2050 25288752 10. panels_renderer_standard->render_layout() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php:346 0.2253 25661624 11. panels_renderer_standard->render_panes() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php:375 11.7778 80292888 12. panels_renderer_standard->render_pane() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php:461 11.7778 80292888 13. panels_renderer_standard->render_pane_content() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php:480 11.7778 80293360 14. ctools_content_render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php:542 11.7781 80294944 15. views_content_views_panes_content_type_render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/ctools/includes/content.inc:290 11.7828 80332456 16. view->preview() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/ctools/views_content/plugins/content_types/views_panes.inc:303 11.7875 80398152 17. views_plugin_display->preview() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/includes/view.inc:1019 11.7875 80398232 18. view->render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/plugins/views_plugin_display.inc:2446 11.7988 80454792 19. views_plugin_display->render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/includes/view.inc:924 11.7989 80457104 20. theme() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/plugins/views_plugin_display.inc:2362 11.7990 80461464 21. call_user_func_array:{/websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:710}() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:710 11.7990 80462080 22. template_preprocess_views_view() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:710 11.7990 80462080 23. views_plugin_style->render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/theme/theme.inc:45 11.7991 80464360 24. views_plugin_row->render() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/plugins/views_plugin_style.inc:238 11.7992 80466848 25. theme() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/plugins/views_plugin_row.inc:134 11.7993 80473072 26. call_user_func_array:{/websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:710}() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:710 11.7993 80473704 27. template_preprocess_views_view_row_node() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:710 11.7994 80484680 28. node_view() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/views/modules/node.views.inc:858 11.9582 82083904 29. theme() /websrc/www.sudpresse.be/modules/node/node.module:1045 12.0950 83301176 30. theme_render_template() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:738 12.0952 83450920 31. include('/websrc/custom/sudpresse/sites/all/themes/custom_sp/templates/node-view-SPBuzz.tpl.php') /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:1079 12.0953 83451640 32. custom_sp_get_general_templating_data_from_package() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/themes/custom_sp/templates/node-view-SPBuzz.tpl.php:22 12.0954 83453256 33. _custom_sudpresse_get_strapline() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/themes/custom_sp/template.php:3827 12.0954 83453392 34. node_build_content() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/themes/custom_sp/template.php:1449 12.0960 83457312 35. node_invoke_nodeapi() /websrc/www.sudpresse.be/modules/node/node.module:1106 12.0962 83462728 36. content_nodeapi() /websrc/www.sudpresse.be/modules/node/node.module:685 12.0962 83462880 37. content_view() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/cck/content.module:422 12.0962 83463032 38. _content_field_invoke() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/cck/content.module:332 12.0975 83473120 39. text_field() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/cck/content.module:1253 12.0975 83473280 40. check_markup() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/mod/cck/modules/text/text.module:170 12.1003 83484688 41. module_invoke() /websrc/www.sudpresse.be/modules/filter/filter.module:455 12.1003 83489960 42. call_user_func_array:{/websrc/www.sudpresse.be/includes/module.inc:476}() /websrc/www.sudpresse.be/includes/module.inc:476 12.1003 83491016 43. cciinlineobjects_filter() /websrc/www.sudpresse.be/includes/module.inc:476 12.1004 83491016 44. cciinlineobjects_filter_inline_objects_process() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/custom/cci/cciinlineobjects/cciinlineobjects.module:134 12.1005 83491672 45. cciinlineobjects_inline_objects_tags() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/custom/cci/cciinlineobjects/cciinlineobjects.module:255 12.1016 83511856 46. _cciinlineobjects_inline_objects_process_text() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/custom/cci/cciinlineobjects/includes/cciinlineobjects.filters.inc:92 12.1016 83512088 47. theme() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/custom/cci/cciinlineobjects/includes/cciinlineobjects.filters.inc:118 12.1018 83522960 48. theme_render_template() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:738 12.1019 83570488 49. include('/websrc/custom/sudpresse/sites/all/themes/custom_sp/templates/filter-inline-objects.tpl.php') /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:1079 12.1019 83570784 50. custom_sp_preprocess_filter_render_link() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/themes/custom_sp/templates/filter-inline-objects.tpl.php:23 12.8395 84175048 51. emfield_emfield_field_formatter() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/themes/custom_sp/template.php:4005 12.8395 84175344 52. theme() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/emfield/emfield.module:268 12.8399 84240552 53. call_user_func_array:{/websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:669}() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:669 12.8400 84241600 54. theme_emother_default() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:669 12.8400 84241784 55. theme() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/custom/wally/emother/emother.theme.inc:167 12.8400 84244488 56. call_user_func_array:{/websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:669}() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:669 12.8400 84245488 57. theme_emother_other_other() /websrc/www.sudpresse.be/includes/theme.inc:669 12.8401 84246280 58. module_invoke() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/custom/wally/emother/emother.theme.inc:144 12.8401 84250576 59. call_user_func_array:{/websrc/www.sudpresse.be/includes/module.inc:476}() /websrc/www.sudpresse.be/includes/module.inc:476 12.8401 84252408 60. emfield_include_invoke() /websrc/www.sudpresse.be/includes/module.inc:476 12.8405 84256016 61. call_user_func_array:{/websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/emfield/emfield.module:649}() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/emfield/emfield.module:649 12.8405 84257440 62. emother_twitter_other() /websrc/www.sudpresse.be/profiles/wally/modules/third/emfield/emfield.module:649 12.8406 84259272 63. _media_twitter_request() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/modules/custom/rossel/media_twitter/includes/providers/emother/twitter.inc:132 12.8406 84259272 64. _media_twitter_cached_request() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/modules/custom/rossel/media_twitter/media_twitter.module:64 12.8413 84263776 65. file_get_contents() /websrc/custom/sudpresse/sites/all/modules/custom/rossel/media_twitter/media_twitter.module:92