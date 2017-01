Les électeurs doivent départager Hamon et Valls lors de la Primaire à gauche: les premiers sondages donnent l'avantage à Benoît Hamon (vidéo)

Selon les projections, on comptera entre 1,7 et 2 millions de votants au deuxième tour de la primaire de la gauche en France, a indiqué à la presse peu avant 18h Christophe Borgel, président du Comité d’organisation de la primaire de la gauche. La plupart des bureaux de vote fermeront leurs portes à 19h.

A 17h, 1.306.852 personnes s’étaient rendues aux urnes, a précisé M. Borgel. Ce nombre, qui couvre 75% des bureaux de vote, représente une augmentation de participation de 22,8% par rapport au même moment lors du premier tour. «C’est la meilleure réponse à tous ceux qui ont mis en doute la participation à la primaire», a ajouté le président du Comité d’organisation.

Et à 19h, les bureaux de vote ont fermé. Et selon des premiers chiffres non officiels, basés sur plusieurs sondages réalisés à la sortie des bureaux, notamment par OpinionWay, Benoît Hamon disposerait d’une avance certaine sur son rival.

Hamon, déjà vainqueur du premier tour, dimanche dernier, serait ainsi crédité de 58% des votes.

En attendant les résultats officiels de ce scrutin, vous pouvez suivre les dernières tendances grâce à nos confrères de BFM TV.