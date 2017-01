Jean Thissen lance le Clasico en évoquant le transfert de Trebel à Anderlecht: "Le traître n'est-il pas le Standard?"

Tout, ou presque, oppose Anderlecht et le Standard depuis l’entame de la saison. Si les Mauves montent en puissance et semblent retrouver une certaine sérénité, les Rouches sont en plein doute, les Playoffs 1 s’éloignant dangereusement. Ce Clasico sera d’autant plus particulier qu’Adrien Trebel retrouve déjà ses anciennes couleurs deux… semaines après avoir quitté Sclessin. Et il pourra s’attendre à un accueil chahuté de la part du « kop » visiteur.

« Une chose est sûre, personne ne s’attend à un accueil chaleureux », soufflait Jean Thissen.

« Les supporters restent aveugles et ne s’adaptent pas à la situation réelle du football business. L’amour du maillot, cela n’existe plus. On nous surnomme les traîtres, mais j’estime que ce terme est usurpé. C’est avant tout pour un défi sportif qu’Adrien Trebel a décidé de rejoindre le Sporting. »

Et Jean Thissen sait de quoi il parle, lui qui a également connu ce périlleux voyage de Liège à Bruxelles – il a porté la vareuse rouge de 1965 à 1974 avant de passer à Anderlecht entre 1975 et 1979. L’ancien international belge est d’ailleurs l’un des rares à avoir répondu aux attentes d’entrée de jeu avec une cote à 80 % (nous les avons tous cotés en compagnie de la rédaction sportive liégeoise), bien loin devant des joueurs comme Cyriac (35 %) ou Ezekiel (15 %).

« À l’image de Trebel, j’avais rejoint les Mauves pour franchir un cap après une saison difficile à Liège. L’ex-capitaine des Rouches n’est, en plus, pas un Liégeois pure souche. Rejoindre une équipe qui est largement supérieure à tous les niveaux est logique pour la suite de sa carrière. »

Monté au jeu le week-end dernier et titulaire en semaine, le Français reçoit en tout cas du crédit aux yeux de René Weiler en ce début d’année 2017. Et tout porte à croire qu’il sera aligné d’entrée de jeu face au Standard.

« On le traite de traître, mais n’est-ce pas le Standard qui se moque de ses supporters ? Les Liégeois n’ont-ils pas d’abord pensé au business en se séparant de Trebel ? On met souvent la décision du joueur en avant, mais le club a accepté de le voir passer à l’ennemi. Le Standard peut donc aussi être pointé comme traître du coup… »

Qu’à cela ne tienne, le Clasico conservera également un grand intérêt sportif puisque les Rouches ont tout intérêt à redresser la barre s’ils veulent encore accrocher les Playoffs 1.

« Les données sont claires : le Standard, dans la conjoncture actuelle, joue l’un de ses derniers atouts. Avec le partage à Eupen, les hommes de Jankovic ont le couteau sous la gorge. Je note également qu’Anderlecht aura un jour de récupération en plus : 4, contre 3 pour son adversaire. »

Et au moment de se mouiller quant à l’issue de cette confrontation, Jean Thissen ne doute guère : « sur la valeur actuelle des deux équipes, le Sporting est largement au-dessus. C’est bien simple, le Standard n’a pas l’équipe, aujourd’hui, pour jouer les Playoffs 1. »

Cela a au moins le mérite d’être clair…