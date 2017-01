Shooting sexy en lingerie pour les Miss dont Florence Horman, originaire de Fauvillers

Florence Horman, 24 ans, habite à Bruxelles mais est originaire de Fauvillers. En 2012, elle figurait parmi les candidates pour Miss Luxembourg, dans le cadre du concours Miss Belgique 2013. Elle a aussi participé à plusieurs concours de mannequins comme « Futur Top Model » et « Best Model of the World » où elle a décroché le prix de « Best Model Press ».

De lingerie, il en a été question ce week-end pour Florence. Avec sept autres filles, pour beaucoup d’anciennes finalistes de concours de Miss, elle a participé à un shooting sexy organisé par Filip Vanden Berghe, rédacteur en chef de Missitems, un site web dédié à l’actualité des Miss du monde entier.

(Photo : Marnix Huyghe)

Découvrez toutes les photos de Florence lors du shooting sexy dans La Meuse Luxembourg de ce lundi et sur nos supports numériques .