Arlon: un chèque de 1.153,63€ de la part des jeunes mariés de l'année pour Pré en Bulles

1.153,63 euros. C’est le montant des dons qu’a reçu ce vendredi la maison d’enfants le Pré en Bulles d’Arlon, qui accueille des jeunes placés par les services de l’Aide à la Jeunesse. Comme chaque année depuis plus de 20 ans, lors des cérémonies de mariages à la commune arlonaise, les jeunes mariés et leurs invités sont invités à faire un don pour l’ASBL Espace 155 dont l’objectif et d’organiser des activités pour favoriser l’encadrement et l’épanouissement des 17 enfants et adolescents hébergés au Pré en Bulles.

