Walibi et Pairi Daiza recherchent 1.200 saisonniers

Walibi Belgium propose plus de 30 profils différents : collaborateur en vente, collaborateur en restauration, agent de propreté, agent d’accueil, maître-nageur, vestiairistes, agent de parking, opérateur pour les attractions… Vous êtes intéressé, vous avez jusqu’au 5 février pour vous inscrire. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet du parc dans l’onglet « jobs ». Chaque fonction y est détaillée et un lien vous permet de vous y inscrire en ligne.

Des milliers de CV

« Nous avons déjà reçu des milliers de CV et nous en attendons encore. Les profils les plus demandés sont les agents de propreté, les collaborateurs en vente et les opérateurs attractions. Les premiers entretiens et tests auront lieu dès la mi-février. Les tests sont des mises en situation. En mars, les candidats sélectionnés suivront une journée de formation dans leur secteur et une autre journée d’intégration avec des activités ludiques », explique Marie-France Adnet, porte-parole de Walibi.

Du côté de Pairi Daiza, les offres d’emploi sont en cours de publication. Le parc propose actuellement une bonne dizaine de fonctions. Les deux plus étonnantes sont un chef de cuisine asiatique et un de cuisine ukrainienne. Contrairement à Walibi, les dates limites pour postuler dépendent des différentes offres. Les annonces et les inscriptions sont disponibles sur la page : www.pairidaiza.eu/fr/jobs.