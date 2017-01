Explosion des congés parentaux: certaines entreprises en difficulté, et ça ne va pas s'arranger!

L e nombre de salariés et de fonctionnaires en congé parental ne cesse d’augmenter d’année en année. Selon le SNI, les petites entreprises ont de grandes difficultés pour trouver du personnel pour les remplacer… Et le nouveau système des demi-jours ne devrait rien arranger.

En 2016, l’Onem payait en moyenne 60.576 allocations pour congé parental par mois. Cela représente 4 % d’indemnités de plus qu’en 2015 et 15 % de plus que cinq années auparavant. Ces 60.576 allocations sont, en effet, bien loin des 58.374 octroyées en 2015 et des 52.539 annoncées en 2011.

Ces chiffres proviennent d’une analyse du Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) basée sur les données fournies par l’Onem. Via leur diffusion, le SNI veut alerter les autorités de l’explosion des demandes de congés parentaux dans notre pays depuis 2011… une situation qui met en péril certaines entreprises.

Une information à lire dans nos éditions du jour ou dans votre journal gratuit 7Dimanche.