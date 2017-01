Tomorrowland: plus de la moitié des tickets ont déjà été vendus... en 50 minutes

Plus de la moitié des tickets pour le festival électro Tomorrowland ont déjà été vendus. Les dernières places seront mises en vente samedi prochain à l’attention des festivaliers étrangers. La première phase de vente, qui s’est déroulée samedi matin, était réservée aux festivaliers belges. Tous les tickets ont été vendus en 50 minutes.

Les tickets de la deuxième phase, qui avait commencé à 17h, à l’attention des Belges et des étrangers, se sont aussi écoulés très rapidement. «Tous les tickets mis en prévente ce samedi ont été écoulés. Cela signifie que plus de la moitié des places ont déjà été vendues», indique la porte-parole du festival Debby Wilmsen.

Le festival 2017 se déroulera sur deux week-end, du 21 au 23 juillet et du 28 au 30 juillet à Boom, en province d’Anvers. Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies et Netsky font partie des têtes d’affiche.