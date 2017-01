Tournai: Marie-Christine Marghem chahutée par la CSC lors de ses voeux (vidéo)

La CSC qualifie le MR de « MenteuR ». Les militants de Tournai ciblaient plus particulièrement Marie-Christine Marghem à qui il reproche de ne pas avoir tenu les engagements qu’elle avait signés dans une charte, notamment le maintien du crédit-temps, le maintien de l’indexation des salaires et du système de prépension. Le document lui avait été remis le 11 novembre 2011. Christiane Vienne pour le PS, Ronny Balcaen pour Ecolo et Christian Brotcorne pour le cdH l’avaient cosigné. Le secrétaire fédéral Michel Dorchies a remis à la ministre fédérale symboliquement un Pinocchio.

