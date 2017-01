D1 amateurs: la résurrection du Champlonais Guillaume François au Beerschot

J’ai mis un peu de temps à me remettre d’une déchirure au mollet mais maintenant tout va bien. La blessure est derrière moi et j’enchaîne les matches puisque j’ai été titulaire lors de nos six dernières rencontres.

Pas totalement. Cela revient petit à petit mais je n’ai pas encore retrouvé le niveau qui était le mien il y a deux ans. Mais pour le moment, je prends à nouveau du plaisir, je joue et on gagne les matches, c’est le principal.

Depuis mon retour de blessure, Marc Brijs m’utilise comme back droit. C’est pour ce poste qu’il m’a fait venir à la base. Le coach sait que je peux jouer plus haut mais cette place me convient. En plus, je dispose de pas mal de libertés offensives. Après avoir galéré pour cause de blessure à Charleroi, le plus important en ce qui me concerne est d’engranger les minutes sur le terrain. C’est à moi de continuer de grandir en même temps que le projet du club.