Bastogne : vers une alliance Anne Delvaux- Jean-Pierre Lutgen?

Repérés par nos collègues du Vif l’Express, Anne Delvaux, ex-journaliste RTBF et ex-sénatrice cdH, a partagé un repas avec le patron d’Ice-Watch, Jean-Pierre Lutgen. C’est dans un restaurant bastognard que la rencontre a eu lieu, de façon totalement informelle et décontractée, rapporte Le Vif.

Celle qui a été évincée sans grand ménagement du cdH serait-elle en train de glaner des soutiens parmi les opposants aux humanistes ? On connaît en effet la tension qui existe entre les frères Lutgen. D’un côté, le bourgmestre de Bastogne et président du cdH, Benoît Lutgen, et de l’autre le self-made-man patron d’une énorme entreprise, Jean-Pierre Lutgen. Cela fait d’ailleurs plusieurs mois que les rumeurs enflent sur l’entrée en politique de ce dernier... pour détrôner son frère du poste de maïeur.

