Pays de Famenne: quatre ministres issus de la même région !

Avec la récente nomination de Pierre-Yves Dermagne au poste de ministre wallon des Pouvoirs locaux, la Famenne compte dorénavant quatre ministres, deux à Rochefort, deux à Marche-en-Famenne. Deux ministres fédéraux et deux ministres wallons. Suffisamment étonnant que pour être épinglé !

La situation est tout à fait exceptionnelle. Depuis jeudi, date à laquelle Piere-Yves Dermagne a remplacé Paul Furlan dans ses fonctions de ministre wallon des Pouvoirs locaux, on compte désormais quatre ministres issus du pays de Famenne. Un territoire qui s’étend, sur les provinces de Luxembourg et de Namur. Pour faire simple : de Durbuy à Somme-Leuze, en passant par Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne et Rochefort. Ainsi donc, quatre ministres sont issus de ce (relativement) petit territoire.

