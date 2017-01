Fillon a employé deux de ses enfants alors qu'ils étaient encore étudiants

«Lorsque j’étais sénateur, il m’est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats, en raison de leurs compétences», a affirmé jeudi soir François Fillon, sénateur de la Sarthe du 18 septembre 2005 au 17 juin 2007, père de cinq enfants.

Or, Marie Fillon, sa fille aînée âgée de 34 ans, a prêté serment le 14 novembre 2007, après une période de stage d’au moins 18 mois comme le prévoit la formation d’avocat, et Charles, le deuxième enfant de la fratrie et âgé de 32 ans, le 29 juin 2011.

Les deux enfants de François Fillon, nommé Premier ministre en mai 2017, sont donc devenus officiellement avocats respectivement 5 mois et 4 ans après la fin de la mandature de leur père.

Interrogé par l’AFP, l’entourage du candidat a expliqué qu’il avait eu «une imprécision de langage» et qu’il voulait dire «qui sont avocats» à l’heure actuelle et non qu’ils l’étaient à l’époque.

Selon le curriculum vitae consultable en ligne de Marie Fillon, celle-ci était étudiante à l’université Panthéon Assas (Paris II) de 2000 à 2005, puis a suivi une formation d’avocate au barreau de Paris de 2006 à 2007. Elle a en parallèle été «stagiaire puis avocate en propriété intellectuelle» au cabinet Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & Associés de janvier 2006 à janvier 2008.

De son côté, Charles Fillon a étudié le droit à l’université de Columbia à New York entre 2008 et 2009, et est avocat depuis 2012 dans le cabinet SLVF, à Paris, spécialisé dans les opérations de fusion/acquisition.

Penelope Fillon, l’épouse du député de Paris, est confrontée à des soupçons d’emplois fictifs après des révélations du Canard enchaîné.