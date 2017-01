Robert Closset aide l'émission de la RTBF

L’échevin des Travaux de Dinant, Robert Closset (MR) a été contacté par l’émission de la RTBF « On n’est pas des pigeons » afin d’aider l’équipe pour une scène. « Pour l’émission de ce soir, on m’a demandé de reproduire un accident », confie Robert Closset, qui est aussi carrossier depuis de longues années. « On m’a demandé de fournir des voitures pour reproduire une scène d’une vieille dame qui fait un dérapage et qui fonce dans le ravin. Pour le dérapage, j’ai donc utilisé une BMW de mon garage. Je conduisais pour la scène. Celle-ci s’est déroulée dans la rue Cardinal Mercier à Bouvignes. Je roulais à 90 km/h. Ensuite, nous avons jeté une deuxième voiture dans le ravin. C’était aussi une voiture de mon garage», explique-t-il, fièrement.