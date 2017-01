Open d'Australie: après un match de titans, Nadal bat Dimitrov et rejoint Federer en finale

Rafael Nadal s’est qualifié pour la finale de l’Open d’Australie. L’Espagnol, neuvième joueur mondial, est venu à bout du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 15) 6-3, 5-7, 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-4 vendredi, en demi-finale, à Melbourne, au terme d’un marathon de 4 heures et 56 minutes.

