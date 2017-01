D3 amateurs: officiel, le derby entre Longlier – Arlon est remis

Nous avons contacté Raymond Grandjean, l’un des deux délégués longolares et responsable des terrains, pour lui demander quel était le pourcentage de chances pour que le match ait lieu ce samedi. Sa réponse fut claire et nette. « Zéro. Il reste encore plus de vingt centimètres de neige », nous confiait Raymond. « D’ailleurs pour l’instant, Albert Leblanc est avec notre trésorier Alain Gatelier sur le terrain pour se rendre compte de visu de l’état du terrain. Quand il n’y a que quelques centimètres, on peut envisager de dégager, mais ici avec une telle couche, c’est mission impossible. »

Et la décision est tombée dès après notre entretien, le match est remis pour la deuxième fois. Il faudra donc une troisième tentative pour que ce derby contre Arlon ait enfin lieu. Les amateurs de vin et de bonne chère pourront tout de même se déplacer samedi pour la dégustation de vin et le repas alsacien prévus à partir de 19h00 à la cafétéria du stade.