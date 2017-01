Météo: les températures remontent... et la grisaille revient

Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel sera partagé entre les champs nuageux et les éclaircies. De faibles gelées couvriront le sol en Ardenne et en Campine. Ailleurs, les minima seront compris entre 2 et 5 degrés.

Samedi, la nébulosité se fera plus abondante au cours de l’après-midi et un risque d’averse ne sera pas à exclure sur le sud-ouest du pays. Les températures maximales seront comprises entre 2 et 6 degrés en Ardenne et entre 6 et 9 degrés sur les autres régions. Le vent, modéré, soufflera de secteur sud à sud-est avant de s’orienter entre le sud et le sud-ouest.

Dimanche, la grisaille enveloppera progressivement le sud du pays. Le mercure fluctuera entre 1 degré dans les hautes Fagnes et 7 degrés en Flandre.

Le retour de la pluie est annoncé pour lundi.