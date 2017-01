Marche-en-Famenne: Thomas Brouillard, Diable noir officiel!

Syl.C.

La sélection officielle de l’équipe nationale de rugby pour le tournoi des VI Nations B est tombée. Surprise, Thomas Brouillard, le jeune rugbyman marchois, fait partie des 37 joueurs repris. À 19 ans, le joueur fête ainsi sa première sélection pour une compétition officielle des Diables noirs et devient le second Luxembourgeois à intégrer l’équipe nationale depuis son renouveau. Du 9 au 18 février, il vivra donc avec la sélection qui rencontrera la Russie et la Georgie au Petit Heysel.