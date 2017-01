Kazakhgate: le nouvel élément serait lié aux 25.000 euros de la fondation de la princesse Léa

Le magistrat en question serait Jean-François Godbille, avocat général près la Cour d’appel de Bruxelles.

L’existence du versement en question, et son lien présumé avec le Kazakhgate, avaient été révélés en novembre, par le Soir puis De Tijd. Ceux-ci évoquaient un montant de 25.000 euros versé en janvier 2012 à la demande du libéral Armand De Decker par l’avocate française de Patokh Chodiev, Catherine Degoul, vers le Fonds d’Entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique de la princesse Léa.

Le versement, dont la princesse a ensuite confirmé l’existence, ne mentionnait en réalité pas de donneur d’ordre, mais celle-ci pensait qu’il émanait de l’Ordre de Malte, avait-elle expliqué. Ordre de Malte qui a lui-même soutenu, dans la presse, qu’il n’en était pas à l’origine.

« Magistrat bien connu »

La somme «anonyme» versée à la Fondation aurait à l’époque été transmise malgré tout à la destination caritative souhaitée par le donateur, un mouvement de jeunesse. Derrière ce bénéficiaire se trouverait un «magistrat honoraire bien connu dans la capitale», et c’est cette personne qui serait au centre des nouvelles informations évoquées jeudi par le parquet de Bruxelles, écrit Le Soir. Vu qu’il s’agit d’un magistrat, le complément d’enquête requis tombait automatiquement sous la compétence du parquet général, qui a repris l’ensemble du dossier, avait annoncé le parquet.

L’Echo et De Standaard pointent plus précisément les scouts d’Europe et l’AFS (Amitié et Fraternité Scoute), dont Jean-François Godbille est président. Il serait apparu sur le radar du dossier Kazakhgate via des écoutes téléphoniques dans un autre dossier judiciaire.