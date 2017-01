Cette jeune fille de 14 ans se fait violer alors que ses parents dorment à l'étage

L’histoire se répétera à deux autres reprises. « Elle s’est sentie en confiance car il était plus âgé. Mais quand elle lui dira qu’elle n’est pas prête, qu’elle ne veut pas avoir de rapport sexuel avec lui, il la forcera », explique le substitut du procureur du Roi Donnay. Pourtant Emilie ne veut pas causer de tort à son agresseur dont elle est amoureuse. Mais son journal intime est sans appel : « Pourquoi m’a-t-il fait ça ? Suis-je nulle de ne pas avoir réussi à me débattre ? Je n’en peux plus, je veux mourir… ».

