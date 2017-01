Bientôt un air plus pur dans les écoles de Marche?

Futurocité, une ASBL montoise, a développé à l’aide d’une start-up namuroise un projet visant à sensibiliser les communes à l’importance de la qualité de l’air au sein des bâtiments et des écoles publics. Celle-ci joue en effet un rôle essentiel pour le bien-être des occupants. La ville de Marche a bien compris le message. Elle a émis le souhait d’équiper toutes ses écoles de capteurs pouvant déterminer si l’air est sain.

Maux de tête, baisse de la concentration, mauvaises odeurs… On n’en a pas toujours conscience mais un local mal aéré peut engendrer un sentiment d’inconfort et avoir une influence néfaste sur la productivité. « C’est assez insidieux. Par exemple, dans une école, lorsque beaucoup d’élèves sont dans une classe, ils vont avoir tendance à s’assoupir », explique Nicolas Installé, consultant en intelligence urbaine à Futurocité. Cette ASBL montoise a développé, à l’aide de la start-up namuroise Thingsplay, un projet à destination du secteur public, visant à sensibiliser les communes et les écoles, à l’importance de maintenir une bonne qualité de l’air dans les bâtiments.

